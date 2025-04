MotoGp, in Qatar torna Martin dopo l’infortunio

SportFair

Aprilia Racing si prepara ad affrontare la quarta gara della stagione sul circuito internazionale di Lusail, in Qatar, con la sua formazione finalmente al completo. Dopo un inizio di stagione difficile, segnato dagli infortuni di Jorge Martin, il team di Noale è pronto a sfidare l’armata Ducati e a lottare per posizioni di vertice.

Il pilota spagnolo Jorge Martin, assente nelle prime tre gare a causa di un doppio infortunio (frattura al radio e allo scafoide della mano sinistra e frattura al calcagno), è pronto a fare il suo debutto stagionale con Aprilia Racing. Martin, che ha subito un intervento chirurgico lo scorso 25 febbraio, ha seguito un intenso programma di riabilitazione e ha ricevuto il via libera dai medici per tornare in pista. Tuttavia, il pilota verrà sottoposto a un ulteriore controllo dopo la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar.