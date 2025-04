MotoGP: Bagnaia fiducioso a Lusail, i fratelli Marquez pronti alla sfida

SportFair

Il Motomondiale 2025 fa tappa in Qatar, e l’attesa per il quarto appuntamento della stagione è palpabile. Sul circuito di Lusail, i protagonisti della MotoGP si sono presentati in conferenza stampa, delineando le loro aspettative per il weekend di gara.

Francesco Bagnaia, reduce dalla vittoria ad Austin, si è detto particolarmente fiducioso sul tracciato qatariota, da lui definito “il migliore per me“. Il pilota Ducati ha sottolineato il buon feeling con la pista e l’obiettivo di proseguire sulla scia positiva, consapevole però della competitività dei suoi avversari.

I fratelli Marquez, Alex e Marc, si preparano a dare battaglia. Alex ha evidenziato l’importanza di partire bene sin dalle prove libere, mentre Marc ha minimizzato l’impatto della caduta di Austin, affermando che non pregiudica le sue ambizioni mondiali. Entrambi i fratelli hanno riconosciuto la forza di Bagnaia su questa pista, ma sono determinati a lottare per la vittoria.

Jorge Martin, campione del mondo in carica, fa il suo ritorno in pista dopo un periodo di stop. Il pilota si è detto “nervoso ma felice” di essere tornato, e pronto a dare il massimo.