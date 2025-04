Ottimismo per Tamberi e Jacobs: La Torre svela i piani per i Mondiali

SportFair

Un filo di ottimismo spira sulle condizioni di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, secondo quanto dichiarato dal direttore tecnico Antonio La Torre. L’allenatore pugliese ha fatto il punto sulle condizioni dei campioni olimpici a margine dell’evento “Il Foglio a San Siro”, svelando i piani dei due atleti in vista dei Mondiali Outdoor di Tokyo e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

“Marcell Jacobs è tornato a muoversi, nonostante un infortunio abbastanza serio“, ha dichiarato La Torre, rassicurando sulle condizioni del velocista bresciano. Per quanto riguarda Tamberi, il direttore tecnico ha rivelato che il saltatore in alto marchigiano “vuole arrivare a Los Angeles“, ma che lo vedremo in gara “poco prima dei Mondiali di Tokyo“. Tuttavia, ha sottolineato che “il suo focus non è questo“, ma piuttosto continuare a migliorare.

La Torre ha evidenziato l’importanza delle vittorie di Jacobs e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo, che hanno “liberato i sogni di tanti atleti“. “Dobbiamo continuare a pensare di migliorare, perché si può fare sempre meglio“, ha affermato. Il direttore tecnico ha anche analizzato la situazione dell’atletica leggera italiana in vista dei Mondiali di Tokyo, sottolineando l’importanza di “continuare a fare gruppo” e di dare ai giovani atleti, come Furlani e Battocletti, la possibilità di mettersi alla prova.