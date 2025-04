Milano-Cortina 2026: svelato il design della torcia olimpica

SportFair

A 298 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Triennale di Milano ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del design della torcia olimpica. Un evento ricco di emozioni, che ha visto la partecipazione di figure di spicco dello sport e della politica italiana, tra cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

La torcia, descritta dal presidente del Coni Giovanni Malagò come “spettacolare e bellissima“, incarna l’essenza del design italiano, coniugando eleganza e funzionalità. La sua linea pulita e raffinata, frutto di un’attenta ricerca stilistica, si distingue per la sua capacità di comunicare un messaggio di essenzialità senza cadere nel minimalismo.

La fiamma olimpica, accesa il 26 novembre 2025 ad Olimpia, in Grecia, intraprenderà un lungo viaggio attraverso l’Italia, toccando tutte le province italiane, prima di giungere a Milano il 6 febbraio 2026 per la cerimonia di apertura dei Giochi. Un percorso simbolico che vuole unire il Paese in un abbraccio ideale, celebrando i valori dello sport e dell’olimpismo.

A portare sul palco della Triennale le torce olimpiche e paralimpiche sono state due leggende dello sport italiano: Stefania Belmondo e Bebe Vio. In collegamento da Osaka, dove si trova il padiglione Italia all’Expo giapponese, Carolina Kostner e Martina Caironi hanno svelato le torce che illumineranno il cammino degli atleti paralimpici.