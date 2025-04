Masters Roma, inaugurato il campo a Piazza del Popolo

SportFair

Roma celebra il grande tennis con un evento imperdibile: fino al 18 maggio, Piazza del Popolo ospiterà un campo speciale, dove ogni giorno si terranno match di prequalificazione, allenamenti ed esibizioni aperte al pubblico. Un appuntamento che porta lo spettacolo del tennis tra le strade della Capitale, avvicinando ancora più persone a questo sport.

L’iniziativa punta a regalare emozioni e a portare il grande tennis vicino alla gente. Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e uno dei top 10 stranieri che parteciperanno al Masters 1000 di Roma potrebbero essere tra i protagonisti delle esibizioni.

Secondo Paolo Lorenzi, direttore del torneo, questo campo rappresenta “un’opportunità straordinaria per far conoscere il tennis a un pubblico ancora più ampio“. Anche Giuseppe De Mita, direttore Sport Community di Sport e Salute, sottolinea il valore dell’iniziativa: “portare lo sport nelle piazze è il miglior modo per promuovere gli Internazionali d’Italia“.

Gli appassionati avranno inoltre a disposizione corner interattivi con risultati in tempo reale e la possibilità di seguire le azioni più spettacolari in sei piazze strategiche di Roma, tra cui piazza San Giovanni Bosco, piazza Sempione e piazza Duca di Genova a Ostia.