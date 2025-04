Lutto nell’hockey italiano: addio a Thomas Commisso

SportFair

Il mondo dell’hockey italiano è in lutto per la prematura scomparsa di Thomas Commisso, ex portiere di hockey su ghiaccio e inline, avvenuta all’età di 41 anni. La notizia ha scosso profondamente le comunità sportive di Bolzano e della Val di Fiemme, dove Commisso ha lasciato un segno indelebile.

Thomas Commisso è stato un atleta di grande talento, ricordato per le sue doti tecniche e umane. Cresciuto nelle giovanili dell’HCB Alto Adige Alperia, ha esordito in prima squadra, disputando 30 partite tra il 2002 e il 2013. In qualità di backup dei Foxes, ha conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Il Valdifiemme HC, dove Commisso ha militato per due stagioni, lo ha omaggiato con un commosso messaggio sulla propria pagina Facebook, sottolineando come l’atleta abbia lasciato “un bel ricordo a tanti di noi anche fuori dal ghiaccio“.