Lutto nel mondo delle MMA: morto il fratello di Marvin Vettori

SportFair

Il mondo delle arti marziali miste è in lutto per la tragica scomparsa di Patrick Vettori, fratello trentenne del noto campione italiano Marvin Vettori. Patrick è deceduto nelle prime ore di ieri mattina a Mezzocorona, in provincia di Trento, a causa di un incendio divampato nel suo appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 5:00 del mattino, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante il rapido intervento, per il giovane Patrick non c’era più nulla da fare. Le esalazioni letali provocate dal fumo si sono rivelate fatali.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto suggeriscono un tragico incidente domestico. Sembra che Patrick, rientrato a casa verso mezzanotte, abbia acceso un fornello lasciando una pentola sul fuoco per poi addormentarsi sul divano. L’incendio si sarebbe sviluppato nelle ore successive, culminando nel drammatico epilogo.

La scomparsa di Patrick Vettori giunge in un momento particolarmente delicato. Il giovane aveva appena festeggiato il suo trentesimo compleanno e si era recentemente candidato alle elezioni comunali, previste per il prossimo 4 maggio. Impegnato nella comunità, lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia e collaborava attivamente con una società di organizzazione eventi.