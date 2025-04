La famiglia di Suor Paola risponde all’ex falconiere della Lazio

SportFair

La famiglia di Suor Paola e l’Associazione So.Spe. hanno espresso un forte disappunto in seguito alle recenti dichiarazioni di Juan Bernabé, ex falconiere della S.S. Lazio, riguardo all’utilizzo del nome di Suor Paola per promuovere il volo dell’aquila Olympia durante il derby calcistico.

In un videomessaggio diffuso sui social media, Bernabé ha suggerito di dedicare il volo dell’aquila a Suor Paola, una figura molto amata e rispettata, nel tentativo di ottenere il consenso del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Tuttavia, la famiglia e l’associazione hanno reagito con fermezza, definendo tale utilizzo del nome di Suor Paola “inopportuno e doloroso“.

“Suor Paola è stata richiamata indebitamente in una vicenda che esula completamente dalla sua persona e dalla testimonianza di vita che ci ha lasciato“, si legge nella nota congiunta. “Desideriamo sottolineare con fermezza che il ricordo e l’eredità spirituale di Suor Paola devono essere rispettati e mai usati in contesti divisivi o polemici“.