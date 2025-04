SportFair

Dopo la sospensione per il caso Clostebol, è ufficiale: Jannik Sinner tornerà a calcare i campi da tennis agli Internazionali BNL d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio.

Sono otto gli italiani sicuri di essere al via, ma il plotone è destinato ad aumentare visto che non sono ancora state rese note le wild card e ci sono anche le qualificazioni da giocare. Oltre al numero 1 al mondo, al via Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e per la prima volta in assoluto Bellucci.