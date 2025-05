Berrettini non si arrende dopo l’infortunio: “farò di tutto per esserci a Roma”

SportFair

Le condizioni fisiche di Matteo Berrettini destano preoccupazione in vista degli Internazionali d’Italia, al via la prossima settimana al Foro Italico di Roma. Il tennista romano è stato costretto al ritiro durante il suo match di terzo turno al Masters 1000 di Madrid contro il britannico Jack Draper a causa di un riacutizzarsi del problema agli addominali che lo aveva già condizionato nel match d’esordio vinto contro lo statunitense Marcos Giron.

“Ho voluto provare a giocare nonostante il problema dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta“, ha spiegato Berrettini subito dopo il ritiro. Tuttavia, il dolore si è ripresentato durante il match contro Draper, costringendolo a una decisione sofferta. “Ma mi sono ritirato perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male”, ha aggiunto il tennista romano, sottolineando come la priorità sia evitare nuovi infortuni. “È l’ultima cosa che voglio“.

Nonostante la delusione per il ritiro da Madrid, Berrettini non perde la speranza di poter scendere in campo a Roma. “Farò di tutto per recuperare per Roma“, ha dichiarato con determinazione. I prossimi giorni saranno cruciali per valutare l’entità dell’infortunio e le sue possibilità di recupero in tempo per l’inizio degli Internazionali, previsto per il 7 maggio.