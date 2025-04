Il dramma di Chabal: “il rugby mi ha rubato la memoria”

SportFair

L’intervista rilasciata da Sébastien Chabal ha scosso il mondo del rugby, portando alla luce le conseguenze devastanti dei traumi cranici subiti durante la sua carriera. L’ex terza linea francese, noto per la sua imponenza fisica e la sua barba iconica, ha rivelato di soffrire di gravi problemi di memoria, dimenticando persino momenti cruciali della sua vita familiare.

“Non ricordo la data di nascita delle mie figlie. Non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato, non ricordo nemmeno una delle 62 Marsigliesi che ho ascoltato“, ha confessato Chabal in un’intervista su YouTube Legend. Queste parole crude e sincere hanno evidenziato il prezzo che l’ex rugbista sta pagando per i numerosi colpi alla testa subiti in un’epoca in cui la consapevolezza sulle commozioni cerebrali era minore.

Chabal ha ammesso di non aver mai consultato un neurologo, rassegnato all’idea che la sua memoria non possa tornare. Oltre ai ricordi della sua straordinaria carriera, ha perso anche quelli di momenti importanti della sua vita personale. “Quando ne parlo con mia moglie, le dico che ho l’impressione che non sia stato io a giocare a rugby“, ha dichiarato.