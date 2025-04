Giro d’Italia 2025: la corsa rosa omaggia Papa Francesco con una tappa speciale

SportFair

Il Giro d’Italia 2025 si chiude con un evento carico di simbolismo e storia: l’ultima tappa partirà dal Vaticano, rendendo omaggio a Papa Francesco. La corsa rosa attraverserà il cuore di Roma, concludendosi in uno scenario mozzafiato al Circo Massimo, regalando agli spettatori un finale indimenticabile.

La scelta di far partire la tappa dai Giardini Vaticani celebra il legame tra il Giro d’Italia e il messaggio di pace e unità del Santo Padre. Il percorso toccherà luoghi storici della Città Eterna, trasformando la gara in un evento che va oltre lo sport.

Un tracciato spettacolare in cui l’ultima frazione, lunga 143 km, inizierà con il passaggio dalla Porta del Perugino, vicino a Santa Marta, per poi dirigersi verso il ritrovo di partenza alle Terme di Caracalla. Dopo un tratto di trasferimento, i ciclisti si affronteranno in un circuito cittadino di 8 giri, attraversando le vie più iconiche della capitale.

Con centinaia di milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo, questa tappa rappresenta sarà un evento globale e una vetrina straordinaria per il ciclismo e per la Capitale.