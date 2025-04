Ginnastica ritmica, le azzurre saltano la prima tappa di Coppa del Mondo

SportFair

La Nazionale italiana di ginnastica ritmica si trova in un momento di profonda turbolenza, con le atlete di punta che hanno deciso di non partecipare alla prima tappa della Coppa del Mondo a Sofia, in Bulgaria. La decisione è stata presa in seguito al licenziamento della direttrice tecnica Maccarani e alle recenti polemiche che hanno coinvolto la Federazione.

Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, veterane della squadra, hanno spiegato che la loro scelta non è dettata da arroganza, ma dalla necessità di elaborare i recenti eventi. “Questo cambiamento improvviso ha avuto un impatto forte su tutto il gruppo, ma in particolare su noi veterane, che abbiamo lavorato per anni al fianco della nostra allenatrice, che è stata per noi una guida e un punto di riferimento fondamentale“, hanno dichiarato in una nota.

Le atlete, in accordo con il presidente Facci e l’Aeronautica Militare, hanno deciso di prendersi alcuni giorni per riflettere e recuperare l’equilibrio necessario. “Abbiamo ritenuto fosse nostro diritto prenderci un momento per ristabilire l’equilibrio necessario nei nostri pensieri. Un equilibrio che ci auguriamo di recuperare il prima possibile, ma che al momento non siamo in grado di prevedere né nei tempi né nelle modalità“, hanno aggiunto.

A Sofia, l’Italia sarà rappresentata solo dalle individualiste Sofia Raffaelli e Viola Sella.