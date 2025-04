Formula 1, Gp di Miami: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Il Gp di Miami è il primo appuntamento negli Stati Uniti del Mondiale 2025, dove la stagione passata Lando Norris ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1. Questo weekend il pilota inglese per ripetersi deve arrivare davanti non solo a Verstappen, ma anche al suo compagno di squadra Oscar Piastri, attualmente primo nella classifica piloti. Nel weekend di Miami è prevista la seconda Sprint Race di stagione, con le Qualifiche Sprint già nella serata di venerdì.

Il programma

Venerdì 2 maggio

Prove libere: ore 18:30 – 19:30

Qualifiche Sprint: ore 22:30

Sabato 3 maggio

Sprint Race: ore 18:00

Qualifiche: ore 22:00

Domenica 4 maggio

Gara: ore 22:00

Dove vederlo in tv

Il GP Miami di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) si potranno vedere in diretta Qualifiche Sprint e Sprint Race, in differita invece qualifiche e gara.