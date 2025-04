Follia di Mourinho: perde il derby e aggredisce l’allenatore turco

SportFair

Il derby di Istanbul, sfida infuocata tra Fenerbahce e Galatasaray, si è concluso con un episodio inaspettato. Dopo una sconfitta per 2-0 della sua squadra, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha reagito in maniera sorprendente, afferrando per il naso il tecnico avversario, Okan Buruk.

La tensione era palpabile già prima del fischio d’inizio, ma è esplosa nei minuti finali della partita. Il confronto tra le due panchine si è trasformato in un acceso scontro, culminato nell’espulsione di alcuni membri dello staff, tra cui il vice di Mourinho.

L’episodio clou, però, è avvenuto dopo la fine della partita, con il gesto provocatorio del tecnico portoghese. Nonostante l’accaduto, Buruk ha scelto di non alimentare le polemiche, definendo il gesto come una “sceneggiata da campo“. Il video è diventato immediatamente virale.

Ora Mourinho rischia severe sanzioni da parte della federazione turca.