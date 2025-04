Brignone, riabilitazione iniziata dopo l’infortunio: “Olimpiadi? Ora penso a guarire”

SportFair

Dopo il grave infortunio che l’ha colpita, Federica Brignone ha fatto il punto sulla sua condizione durante un collegamento video con il Nobu Milano, in occasione del media day della Fisi. La campionessa ha rassicurato sulle sue condizioni, pur consapevole della gravità della situazione: “Sto bene, non pretendo di non avere dolore ma pensavo molto peggio“.

Brignone ha iniziato il percorso di riabilitazione a Torino, con sedute di fisioterapia quotidiane: “Miglioro ogni giorno un pochettino, ora il mio focus è quello. Non ho ancora avuto modo e tempo di annoiarmi“. La sciatrice ha poi aggiunto: “Oggi è il mio primo giorno di fisioterapia, dobbiamo organizzare il lavoro e poi vedremo cosa fare“.

L’atleta ha dimostrato grande positività e determinazione nell’affrontare questo difficile momento: “Io sono super positiva, ormai non si può tornare indietro e devo solo vivere nel miglior modo possibile nella condizione in cui sono. Devo lavorare per step, dando il massimo per guarire il più velocemente possibile e nel modo migliore“.

Sui tempi di recupero e sul rientro alle competizioni, Brignone ha preferito non sbilanciarsi: “Non so quando potrò tornare sugli sci, non lo sanno nemmeno i medici. Prima si deve pensare alla parte ossea, poi vedremo se sistemare il resto. Dipende tutto come reagisce il mio fisico, ma vista la condizione della tibia prima di 4-5 mesi è impossibile. Il primo step saranno gli esami dopo 45 giorni dall’intervento e vedremo”.

Per quanto riguarda i legamenti, la situazione è ancora in fase di valutazione: “Dobbiamo aspettare per vedere come sta la tibia, prima devo pensare a tornare a camminare e poi vedremo“.

Infine, Brignone ha parlato dei Giochi Olimpici, un obiettivo che rimane nel suo orizzonte, ma che al momento è secondario rispetto alla priorità della guarigione: “I Giochi? Ora devo solo pensare a guarire, per poter tornare ad allenarmi. Quel pensiero c’è, non dico che è lontano, ma in questo momento sono focalizzata su altro“.