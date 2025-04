Federica Brignone dimessa dalla clinica: “Olimpiadi? Solo se… “

SportFair

Federica Brignone ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano, dove è stata operata con successo a tibia e perone. L’uscita è stata segnata da un bagno di folla e affetto, ma anche da un momento di tensione quando qualcuno ha tentato di toccarle la gamba operata. “Non toccatemi la gamba“, ha ammonito la campionessa.

Sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Brignone ha dichiarato: “È sicuramente uno stimolo per il lavoro di recupero, ma ci sarò solo se potrò competere al meglio delle mie possibilità“. La sciatrice inizierà subito la riabilitazione, con l’obiettivo di tornare sugli sci tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

“Non sappiamo ancora quanto ci vorrà“, ha ammesso Brignone, “e lavoreremo molto a step. Da lunedì inizierò la fisioterapia, poi ci sarà la tac di controllo e passo passo stileremo la tabella di marcia“. La campionessa ha sottolineato la sua determinazione: “Io non sono sicuramente una che molla, penso che tutto quello che ti capita nella vita sia uno spunto per diventare una persona migliore. Anche da questa situazione brutta tirerò fuori qualcosa di bello“.

Brignone ha ringraziato tutti per le cure ricevute e ha espresso la sua volontà di affrontare il percorso di recupero con serenità: “L’intervento è stato più tosto di quello che mi aspettavo, il mio pensiero adesso è vivere giorno per giorno con serenità. Non sarà un periodo semplice, vivrò molti alti e bassi: ogni piccolo passo avanti sarà un momento di felicità e ogni passo indietro mi scoraggerà. Ma non sono una che molla, nella mia vita mi sono sempre conquistata tutto“.