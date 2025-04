Federer stuzzica i fan: un possibile ritorno al tennis a 44 anni?

SportFair

Roger Federer, il fuoriclasse svizzero che ha appeso la racchetta al chiodo nel 2022, ha riacceso la speranza nei cuori degli appassionati di tennis con dichiarazioni che lasciano spazio a un clamoroso ritorno.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni britannici di Tnt Sports, il vincitore di 20 titoli Slam ha lanciato una vera e propria provocazione: l’idea di tornare a calcare i campi da gioco all’età di 44 anni.

“Onestamente mi piacerebbe tornare a giocare a tennis,” ha ammesso Federer, aggiungendo con un pizzico di ironia: “Metterei in pausa il golf per un periodo, ho giocato abbastanza. Mi piacerebbe ricominciare a giocare due o tre volte alla settimana e magari tornare su un campo per un’esibizione.”

“Non ho ancora programmi – ha aggiunto – ma so che la parte dell’allenamento mi manca un po’, per tanto tempo non ho giocato dopo il ritiro. Il mio corpo aveva bisogno di una piccola pausa, così la mia mente. Ho giocato un po’ con i miei figli, ma mi piacerebbe tornare ad allenarmi anche per me stesso”.

L’ultima immagine di Federer su un campo da tennis risale alla Laver Cup di Londra, un evento emozionante che lo ha visto condividere il campo per l’ultima volta con il suo storico rivale e amico Rafael Nadal, in un passaggio di consegne simbolico con le nuove generazioni del tennis mondiale. Quella che sembrava essere la definitiva chiusura di un’era potrebbe non essere, a sorpresa, l’ultimo capitolo.