F1, GP Bahrain: il programma e dove vederlo in tv

Dopo la spettacolare vittoria di Max Verstappen a Suzuka, il Mondiale di Formula 1 2025 si sposta in Medio Oriente per il GP del Bahrain, in programma dall’11 al 13 aprile sul circuito internazionale di Sakhir.

Il Gran Premio del Bahrain si preannuncia come un’altra battaglia avvincente tra il campione del mondo in carica, Max Verstappen, e il giovane talento britannico, Lando Norris. Il pilota della McLaren, reduce da un ottimo inizio di stagione, comanda la classifica piloti con un solo punto di vantaggio sull’olandese della Red Bull.

Verstappen, tuttavia, può vantare un’ottima tradizione sul circuito di Sakhir, dove ha trionfato nelle ultime due edizioni del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è quindi il favorito per la vittoria, ma Norris e la McLaren sono pronti a dare battaglia.

F1, orari GP Bahrain 2025: il programma completo

Venerdì 11 aprile

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 12 aprile

Prove libere 3: ore 14:30 – 15:30

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 13 aprile

Gara: ore 17:00

Il GP Bahrain di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere qualifiche e gara in differita.