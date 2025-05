Djokovic rinuncia a Roma: non parteciperà agli Internazionali

SportFair

Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d’Italia. Il serbo, ex numero 1 del ranking, ha comunicato pochi minuti fa la sua decisione all’Atp e alla direzione del torneo, nonostante l’iscrizione all’entry list del Masters 1000 italiano.

Dopo la notizia ufficiale del forfait agli Internazionali di Roma, Novak Djokovic ha scritto un messaggio sui social confermando la scelta di saltare il torneo che si disputa in Italia. “Roma, mi mancherai. Spero di incontrarti l’anno prossimo“, ha scritto l’ex numero 1 al mondo in una storia su Instagram, postando tra l’altro una foto con il trofeo in mano.