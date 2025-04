Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia: è polemica

SportFair

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è al centro di una polemica per la sua partecipazione, in qualità di testimonial, a un evento promosso dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte. L’evento, che prevede quattro giorni di dibattiti, convegni e appuntamenti istituzionali sulla mobilità sostenibile, il turismo sportivo e il ciclismo, include anche incontri con gli studenti.

La scelta di Cipollini come testimonial ha suscitato perplessità e critiche, soprattutto alla luce della sua condanna in primo grado a tre anni di reclusione per lesioni e stalking nei confronti dell’ex moglie, avvenuta nel 2022.

“Nessuno mette in discussione i meriti sportivi di Cipollini“, ha dichiarato Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, “ma in un momento così drammatico per quello che riguarda i casi di violenza contro le donne, vogliamo porre una questione di opportunità sul far diventare un esempio, soprattutto per le giovani generazioni, chi è stato condannato per simili episodi“.