Federica Brignone pensa al futuro: “a metà maggio deciderò se operarmi”

“A metà maggio faremo il punto della situazione per vedere se dovrò sottopormi anche a un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“. Con queste parole, rilasciate in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe, Federica Brignone ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio subito durante i Campionati Italiani di sci alpino.

La 34enne campionessa di La Salle ha mostrato un atteggiamento positivo e determinato, nonostante la brusca interruzione della sua stagione agonistica. “La gamba sta bene, è stato complicato convivere con l’incidente, ma al momento tutto sta andando per il verso giusto. Ho già iniziato la riabilitazione, l’operazione è andata bene. Ovviamente non è stata la fine della stagione che mi aspettavo o che speravo, ma resto positiva. Bisogna accettare queste cose, fanno parte del nostro sport“, ha dichiarato Brignone.

La sciatrice azzurra ha poi descritto la sua routine quotidiana, interamente dedicata al recupero: “Molta riabilitazione e fisioterapia. Se sono a casa, faccio esercizi al mattino e al pomeriggio. Mi hanno tolto i punti nei giorni scorsi, la prossima settimana potrà ricominciare a nuotare. Altrimenti vedo amici, organizziamo picnic, leggo, mi metto del ghiaccio sul ginocchio. I primi due mesi saranno molto importanti“.

Nonostante l’infortunio e l’incertezza riguardo a un possibile ulteriore intervento, Federica Brignone non perde di vista il suo grande obiettivo: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

“Queste Olimpiadi saranno diverse a quelle che ho fatto in passato, in cui avevamo un unico villaggio olimpico e quasi tutti gli sport erano insieme – ha confessato Brignone -. Lì non saremo nemmeno con i maschi (che saranno a Bormio, NdR). Sarà più simile a una grande Coppa del Mondo o un Mondiale. Ma da quando abbiamo saputo che i Giochi si svolgeranno in Italia i media sono stati molto presenti, soprattutto con me, quindi ci sarà molta pressione“.