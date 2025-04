Montecarlo incorona Musetti: vittoria su Berrettini e accesso ai quarti

SportFair

In un’attesissima sfida tutta italiana, Lorenzo Musetti ha conquistato una vittoria schiacciante contro Matteo Berrettini negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista toscano ha dominato l’incontro, imponendosi in due set con un doppio 6-3.

Fin dai primi scambi, Musetti ha mostrato un livello di gioco superiore, mettendo in difficoltà Berrettini con un mix di colpi potenti e precisi. Il romano non è mai riuscito a trovare le contromisure adatte, soffrendo particolarmente i continui cambi di ritmo imposti dall’avversario. Musetti ha strappato il servizio a Berrettini in apertura di entrambi i set, prendendo subito un vantaggio che si è rivelato decisivo.

Nel corso del secondo set, Berrettini ha accusato anche qualche problema fisico, richiedendo l’intervento del medico per un medical time out. Nonostante il tentativo di recupero, il romano non è riuscito a ribaltare l’inerzia della partita, cedendo nuovamente il servizio e consegnando la vittoria a Musetti.

Con questa vittoria, Musetti si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra il portoghese Nuno Borges e il greco Stefanos Tsitsipas.