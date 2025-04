Altra caduta ai Campionati Italiani di sci: Gaia Viel in codice rosso

SportFair

Ancora un grave infortunio ai Campionati Italiani di sci alpino in Val di Fassa. Dopo la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato riportate ieri da Federica Brignone, oggi è toccato a Gaia Viel, ventenne di Longarone, cadere rovinosamente sulla pista “La VolatA”.

La giovane atleta, scesa con il pettorale 18 nel SuperG (poi vinto da Laura Pirovano), ha riportato diversi traumi, la cui entità è ancora in fase di valutazione. Immediatamente soccorsa in pista, Viel è stata stabilizzata e successivamente trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.