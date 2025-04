Alcaraz ammette: “senza Sinner, la pressione mi ha schiacciato”

SportFair

Carlos Alcaraz ha recentemente confessato di aver risentito pesantemente dell’assenza di Jannik Sinner dal circuito tennistico. Nonostante la squalifica di tre mesi dell’azzurro, dovuta alla vicenda del Clostebol, avrebbe dovuto favorire lo spagnolo, Alcaraz ha ammesso che la pressione è diventata insostenibile, portando a prestazioni deludenti negli ultimi due mesi.

“Molti pensavano che, con Sinner fuori, avrei dovuto vincere tutto“, ha dichiarato Alcaraz. “La pressione di dover approfittare dell’assenza di Jannik per tornare in vetta al ranking probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo“.