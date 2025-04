A Ostia gli Europei giovanili di windsurf

SportFair

Una vibrante tavolozza di vele azzurre e arancioni ha animato il litorale romano durante la settimana pasquale, trasformando le acque di Ostia nel palcoscenico dei Campionati Europei di windsurf per le classi Techno 293 e 293 Plus.

Ben 274 giovani atleti under 19 si sono dati battaglia tra le onde, riportando Ostia al centro della scena velistica internazionale a 24 anni di distanza dai Mondiali di windsurf del 2001.

L’evento, organizzato con passione dalla Sezione lidense della Lega Navale Italiana in collaborazione con la International Techno 293 Class Association, la Federazione Italiana Vela e la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, ha goduto del patrocinio e del supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Le acque romane si sono rivelate un campo di regata stimolante, regalando importanti soddisfazioni agli atleti italiani. Nella classe Techno 293 under 13, la talentuosa Chiara Marras, portacolori della Lega Navale di Ostia, ha compiuto un’impresa straordinaria, laureandosi campionessa europea femminile e conquistando un brillante secondo posto assoluto. A precederla l’ungherese Antal Körtvélyesi, mentre il turco Tuna Tekin si è aggiudicato la terza posizione. Ottimo risultato anche per Niccolò Mancusi del Windsurfing Club Cagliari, quarto assoluto e terzo maschile.

Nella categoria under 15 maschile, il dominio è stato greco con Evangelos Kyriazakos e Orestis Nikolaos Palamidis che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto. Lo spagnolo Joshua Castro Jurek si è piazzato terzo, mentre Francesco Cao del Windsurfing Club Cagliari ha ottenuto una lodevole quarta posizione.

Tra le ragazze under 15, la campionessa del mondo in carica, la spagnola Olivia Sanchez Moral, ha aggiunto un altro prestigioso titolo al suo palmarès, laureandosi campionessa europea. Alle sue spalle si sono classificate la greca Iliana Panagi e l’italiana Marta Clemente del Circolo Velico Sferracavallo. Un buon quinto posto è arrivato anche per l’atleta di casa, Irene Bernardo Silici della Lega Navale di Ostia.