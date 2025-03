Tragedia in Belgio: giovane ciclista muore travolto da un camion

SportFair

Il mondo del ciclismo è in lutto per la prematura scomparsa di Beau Van Izerloo, giovane promessa olandese di soli 22 anni. Il ciclista della Willebrord Wil Vooruit ha perso la vita in un tragico incidente al termine della prima tappa dell’Arden Challenge, corsa ciclistica riservata ai dilettanti.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, Van Izerloo è stato investito da un camion mentre effettuava una manovra. L’autista del mezzo pesante, a causa dell’angolo cieco, non avrebbe visto il giovane ciclista. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Hotton, in Belgio, Van Izerloo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.