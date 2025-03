Thuram lascia il ritiro della Francia e torna a Milano: il motivo

SportFair

Niente impegni con la Francia per Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter infatti, alle prese già da diverse settimane con un problema alla caviglia sinistra, ha lasciato il ritiro della nazionale transalpina per tornare a Milano, come ufficializzato dalla federcalcio francese.

“Infortunato alla caviglia sinistra, l’attaccante dell’Inter non potrà partecipare al doppio confronto contro la Croazia del 20 e 23 marzo in Nations League.

Marcus Thuram si è presentato lunedì pomeriggio al Centro Nazionale di Calcio di Clairefontaine (Yvelines). L’attaccante dell’Inter è stato visitato dal dottor Franck Le Gall prima di sottoporsi a degli esami. Didier Deschamps ha quindi deciso di rimetterlo a disposizione del suo club.

Il bomber nerazzurro tornerà quindi a Milano, per procedere poi al completo recupero in vista di aprile, che sarà un mese cruciale per la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, che affronterà le semifinali di Coppa Italia, i quarti di finale di Champions League e il campionato.”