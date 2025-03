Tennis, Indian Wells: Paolini vola agli ottavi, fuori Bronzetti e Arnaldi

SportFair

Prosegue la straordinaria cavalcata di Jasmine Paolini al torneo di Indian Wells. L’azzurra ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale sconfiggendo in tre set la romena Jacqueline Cristian. Un successo che conferma l’ottimo momento di forma della tennista italiana, sempre più protagonista nel circuito WTA.

La partita contro la Cristian è stata una vera e propria battaglia, durata oltre due ore. Paolini ha dimostrato grande tenacia e determinazione, rimontando nel terzo set dopo aver perso il secondo. Con questa vittoria, l’azzurra si avvicina sempre di più alle prime posizioni del ranking mondiale.

Non è andata altrettanto bene per gli altri due italiani in gara. Lucia Bronzetti è stata sconfitta in due set dalla numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka. Una sconfitta che non cancella comunque l’ottimo torneo disputato dalla tennista italiana.

Tra gli uomini, Matteo Arnaldi, ultimo azzurro rimasto in gara, è stato eliminato in due set dall’americano Nakashima. Una sconfitta che pone fine alla sua avventura nel torneo californiano.