Tadej Pogacar trionfa alla Strade Bianche 2025

Tadej Pogacar ha conquistato la sua terza vittoria alla Strade Bianche, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua determinazione. Il campione del mondo ha superato una caduta a 50 chilometri dal traguardo per poi staccare il britannico Tom Pidcock e tagliare il traguardo in solitaria in Piazza del Campo.

La gara è stata caratterizzata da un emozionante testa a testa tra Pogacar e Pidcock, con il ciclista sloveno che ha dovuto lottare duramente per riprendere il gruppo di testa dopo la caduta. Nonostante i graffi e la maglia strappata, Pogacar é riuscito a staccare Pidcock sull’ultimo passaggio a Colle Pinzuto.

Con questa vittoria, Pogacar eguaglia il record di tre vittorie alla Strade Bianche detenuto da Fabian Cancellara. Il terzo posto è andato a Tim Wellens, compagno di squadra di Pogacar, che ha chiuso con un distacco di 2’25”.