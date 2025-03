Sinner cambia manager: svolta strategica per il campione del tennis italiano

SportFair

Dopo cinque anni di proficua collaborazione, Jannik Sinner e Lawrence Frankopan si separano. Il tennista italiano ha deciso di affidare la gestione esclusiva della sua carriera ad AVIMA Sports & Business Management, l’agenzia fondata da Alex Vittur.

La separazione tra Sinner e Frankopan è avvenuta in modo amichevole e consensuale. Frankopan, CEO di StarWing Sports, ha dichiarato di non poter accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per AVIMA a causa dei suoi impegni a lungo termine con la sua agenzia. Tuttavia, ha espresso la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di lavorare con un talento come Sinner e si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti insieme.

Sinner, da parte sua, ha ringraziato Frankopan e il suo team per il supporto e la dedizione dimostrati negli anni, sottolineando come StarWing Sports sia stata fondamentale nella gestione della sua carriera commerciale, realizzando partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale.

Con effetto immediato, Alex Vittur, fondatore di AVIMA, assumerà la piena gestione delle attività di Sinner. Vittur, figura già nota nel mondo del tennis, avrà il compito di guidare la carriera del giovane campione, curando gli aspetti sportivi e commerciali.