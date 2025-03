Racquet Trend Expo 2025: innovazione e sport di racchetta a Milano

SportFair

Dal 7 al 9 marzo 2025, Milano ospiterà uno degli eventi più attesi per gli appassionati e i professionisti degli sport di racchetta: il Racquet Trend Expo.

Questo evento segna una nuova era per la fiera dedicata agli sport come il tennis, il padel, il pickleball, il beach tennis e il tennistavolo, portando un cambiamento significativo rispetto alla precedente edizione del Padel Trend Expo.

Organizzato da Next Group e co-organizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano, l’esposizione si svolgerà per la prima volta negli spazi di Fiera Milano a Rho, una location di prestigio che ospiterà anche i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il Racquet Trend Expo rappresenta il primo evento in Europa interamente dedicato agli sport di racchetta, patrocinato da CONI, CIP, Sport e Salute, e dal Comune di Milano, con la partecipazione dell’ENIT SpA.

L’evento si articolerà su 100 stand, dove i partecipanti potranno scoprire le ultime novità del settore, tra cui attrezzature, abbigliamento e accessori, oltre a 21 campi da gioco dedicati alle prove pratiche. Clinic, competizioni, spettacoli e convegni completeranno un programma ricco, che vedrà la partecipazione di campioni, coach, VIP e leggende del tennis e di altri sport di racchetta.

La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) saranno protagoniste indiscusse di questa edizione. La FITP offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dall’Italia a novembre 2024. Inoltre, gli insegnanti FITP, coordinati dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, guideranno sessioni di formazione e prove pratiche di gioco.

Racquet Trend Expo 2025 si distingue anche per il suo impegno nell’inclusione e nella promozione del turismo sportivo. Saranno organizzate partite miste tra giocatori in carrozzina e normodotati, mentre il progetto “Campo Libero” verrà presentato come un modello di rigenerazione urbana.

L’evento dedicherà ampio spazio anche al turismo sportivo, con l’iniziativa “Le Vie dello Sport”, che favorirà il networking tra hotel, resort, travel planner e strutture sportive.