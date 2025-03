Sapir Berman: prima arbitra transgender a dirigere una partita internazionale di calcio

SportFair

Un evento storico ha segnato il mondo del calcio femminile e dello sport in generale. Sapir Berman, arbitra israeliana di 30 anni, ha diretto la partita di qualificazione agli Europei femminili Under 17 tra Irlanda del Nord e Montenegro, diventando la prima donna transgender a ricoprire questo ruolo in una competizione internazionale.

“Diventare arbitra internazionale è un grande onore, un grande orgoglio, ma è soprattutto l’opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmata e dove sono cresciuta“.

Sapir Berman sarà nuovamente in campo sabato prossimo per dirigere la partita Kazakistan-Montenegro.