Olimpiadi Los Angeles 2028, la decisione di Imane Khelif

La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha confermato la sua intenzione di difendere il titolo conquistato a Parigi 2024 ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

L’atleta algerina ha espresso il suo entusiasmo dopo l’annuncio del CIO che la boxe rimarrà nel programma olimpico, dichiarando: “Non vedo l’ora di andare a Los Angeles 2028 per difendere l’oro di Parigi”.

In un’intervista rilasciata a ITV, Khelif ha anche commentato le recenti politiche anti-transgender promosse negli Stati Uniti, affermando: “Io non sono transgender, la cosa non mi riguarda e non mi intimidisce”.