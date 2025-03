Nuovo stop per Jacobs, niente debutto a Miami: il motivo

SportFair

Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, è stato costretto a rinunciare al suo debutto stagionale all’Hurricane Invitational 2025 di Miami a causa di un infortunio muscolare subito durante l’ultimo allenamento pre-gara.

Jacobs ha annunciato il suo ritiro dalla competizione tramite un post sul suo account Instagram, dove ha anche condiviso un video dell’incidente. Nel video, si vede Jacobs fermarsi bruscamente durante un allenamento, indicando un problema alla gamba.

“Ciao ragazzi, che dirvi? Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200. Un assaggio d’outdoor, non vedevo l’ora! E invece… Guardate che cosa è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti. Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?” ha scritto Jacobs nel post.

Nonostante l’infortunio, Jacobs rimane determinato a tornare in pista il più presto possibile. I suoi prossimi appuntamenti in calendario includono le due tappe della Diamond League in Cina (Xiamen il 26 aprile e Keqiao il 3 maggio) e le World Relays a Guangzhou (10-11 maggio). Tuttavia, la sua partecipazione a questi eventi dipenderà dalla gravità dell’infortunio e dai tempi di recupero.