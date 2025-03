Neymar al centro delle polemiche in Brasile: cosa è successo

SportFair

Neymar è nuovamente al centro delle polemiche in Brasile. L’attaccante del Santos è stato criticato per aver saltato la semifinale del campionato paulista contro il Corinthians, pochi giorni dopo aver partecipato al Carnevale di Rio de Janeiro. L’assenza del numero 10, dovuta a un fastidio alla coscia sinistra, ha scatenato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Neymar ha dichiarato di aver iniziato ad avvertire dolore alla coscia già giovedì, ma era stato sostituito in via precauzionale anche durante il quarto di finale contro il Red Bull Bragantino. Il giorno successivo, l’attaccante è stato avvistato al Sambodromo per le sfilate delle scuole di samba, un comportamento che ha suscitato non poche critiche.

Né il club né il giocatore hanno fornito dettagli precisi sull’infortunio, limitandosi a parlare di un piccolo edema alla coscia.

L’infortunio di Neymar arriva in un momento cruciale, a pochi giorni dalle convocazioni per le partite del Brasile contro Colombia e Argentina, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Al momento, non è chiaro se l’attaccante sarà disponibile per questi importanti incontri.