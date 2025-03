NBA: LeBron James supera i 50.000 punti in carriera

SportFair

Il 5 marzo 2025, LeBron James ha scritto un’altra pagina di storia del basket, diventando il primo giocatore nella storia della NBA a superare i 50.000 punti in carriera, sommando regular season e playoff.

Questo traguardo straordinario è stato raggiunto durante la partita dei Los Angeles Lakers contro i New Orleans Pelicans, con un canestro da tre punti nei primi minuti di gioco.

Con 50.033 punti in 1.834 partite, LeBron James ha superato leggende come Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone, che hanno rispettivamente 44.149 e 41.689 punti. Questo record è solo l’ultimo di una lunga serie di traguardi raggiunti dal “Re”, che già deteneva il primato per punti segnati sia in regular season che nei playoff.