MotoGp Americhe: programma, orari e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGP è pronta per un altro weekend di emozioni con il Gran Premio delle Americhe, in programma dal 28 al 30 marzo 2024 sul circuito di Austin, in Texas.

Il programma e gli orari del Gran Premio delle Americhe

Venerdì 28 marzo

Ore 16.40 – prove libere 1

Ore 20.55 – pre-qualifiche

Sabato 29 marzo

Ore 16.05 – prove libere 2

Ore 16.45 – qualifiche

Ore 20.55 – sprint race

Domenica 30 marzo

Ore 21 – gara

Prove e gare del Gp delle Americhe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp, al canale 208 di Sky . Le sessioni del sabato saranno visibili anche in chiaro e in diretta su TV8, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita su TV8. Il weekend del Gran Premio sarà disponibile anche in streaming su Sky Go.