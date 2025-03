Mondiali Indoor di Atletica: l’Italia punta in alto con 21 atleti a Nanchino

SportFair

Dopo il successo agli Europei di Apeldoorn, la squadra italiana di atletica leggera è pronta a volare a Nanchino, in Cina, per i Mondiali Indoor che si terranno dal 21 al 23 marzo. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 21 atleti, 12 uomini e 9 donne, per rappresentare l’Italia in questa importante competizione internazionale.

La squadra italiana si presenta con un mix di atleti esperti e giovani talenti, pronti a dare il massimo per portare a casa medaglie prestigiose.

In squadra quattro medaglie dei recenti Euroindoor in Olanda: gli ori Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17,71 e 7.01; l’argento del lungo Mattia Furlani, il bronzo del triplo Andrea Dallavalle. In partenza i campioni europei di Roma 2024 Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri, che nell’edizione dei Mondiali indoor dello scorso anno a Glasgow hanno conquistato l’argento dei 60hs e il bronzo del peso. Selezionati anche l’altro pesista azzurro Zane Weir, le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Sintayehu Vissa (qui nei 1500), la finalista olimpica Elisa Molinarolo (asta) e i quarti classificati degli Euroindoor Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800). Un debuttante in Nazionale assoluta: è Yassin Bandaogo nei 60 metri.