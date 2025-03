Martina Trevisan si opera: stop forzato per la tennista italiana

SportFair

Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros 2022 e protagonista della vittoria in Billie Jean King Cup, ha annunciato tramite un post su Instagram che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al piede sinistro. La tennista italiana è alle prese con la sindrome di Haglund, una fastidiosa infiammazione al tallone che le ha impedito di partecipare agli Australian Open e che la costringerà a un periodo di stop.

Il post su Instagram

“Volevo darvi un piccolo update sulla mia situazione attuale. Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede degli ultimi mesi non hanno dato un esito positivo. Ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tantissimo per il vostro continuo supporto e non preoccupatevi: tornerò più forte di prima“.