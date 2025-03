Lorenzo Musetti sfida Djokovic agli ottavi di finale di Miami

SportFair

Lorenzo Musetti si è guadagnato un posto agli ottavi di finale del prestigioso torneo Atp di Miami, dopo una straordinaria vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il giovane tennista italiano, numero 16 del ranking mondiale, affronterà ora il temibile Novak Djokovic, numero 5 al mondo, in un match che promette scintille.

Dopo un primo set difficile, Musetti ha mostrato una determinazione feroce, ribaltando l’incontro e conquistando la vittoria con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Una prestazione che conferma il talento e la crescita del tennista carrarese, capace di superare un avversario ostico come Auger-Aliassime.

Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, rappresenta una sfida enorme per Musetti. Il serbo ha sconfitto l’argentino Ugo Carabelli in due set, dimostrando ancora una volta la sua superiorità. Tuttavia, Musetti ha già dimostrato di poter battere Djokovic, come accaduto a Montecarlo nel 2023.