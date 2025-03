Kirsty Coventry eletta presidente del CIO, è la prima volta per una donna

SportFair

Kirsty Coventry è stata eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La 41enne ex nuotatrice zimbabwese è la prima donna a ricoprire questa prestigiosa carica, segnando un punto di svolta per il movimento olimpico.

“Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e la prima africana. Oggi è stato rotto un tetto di cristallo“. Sono le prime parole di Kirsty Coventry, eletta alla presidenza del Cio dall’Assemblea del comitato olimpico internazionale in corso a Costa Navarino,in Grecia. “E’ un momento straordinario – ha detto ringraziando dopo il voto – Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come esempio nel ruolo“.