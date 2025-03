Daria Kasatkina cambia bandiera: la tennista russa rappresenterà l’Australia

SportFair

La tennista russa Daria Kasatkina, numero 12 del mondo, ha annunciato che rappresenterà l’Australia nella sua carriera professionistica. La decisione è stata presa dopo che il governo australiano ha accettato la sua richiesta di residenza permanente.

In un post sul suo profilo Instagram, Kasatkina ha espresso il suo amore per l’Australia, definendola un posto “incredibilmente accogliente” dove si sente “completamente a casa“. La tennista ha dichiarato di amare particolarmente Melbourne e di non vedere l’ora di stabilirsi lì.

Kasatkina ha ammesso che la decisione di cambiare bandiera non è stata facile, ma ha ringraziato la sua famiglia e i suoi allenatori per il loro sostegno. “Avrò sempre rispetto e un affetto speciale per le mie radici“, ha scritto, “ma sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita sotto la bandiera australiana“.

Kasatkina non torna in Russia da più di due anni dopo aver rivelato la sua relazione con una donna, la pattinatrice di figura estone Natalia Zabiaako.