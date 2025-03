Jorge Martin salta anche il GP di Austin, rientro in Qatar a rischio

SportFair

Il campione del mondo in carica della MotoGP, Jorge Martin, è costretto a rinunciare anche al Gran Premio delle Americhe ad Austin, il terzo appuntamento della stagione. Il pilota spagnolo, fresco di passaggio in Aprilia, sta vivendo un vero e proprio calvario a causa della frattura del radio rimediata in allenamento.

Nonostante gli sforzi e la riabilitazione, il recupero di Martin procede a rilento: “Purtroppo non sto recuperando come vorrei. Mi piacerebbe essere ad Austin, ma non ce la farò. Salterò anche questo GP“, ha dichiarato il pilota con amarezza.

La situazione preoccupa i fan e la scuderia Aprilia, che speravano di rivedere Martin in pista già in Qatar. Tuttavia, lo stesso pilota ha espresso dubbi sulla sua presenza: “È ancora troppo presto per dirlo. Vorrei fare dei test prima di tornare in gara, perché non mi sento ancora al massimo. Rivola (il CEO di Aprilia Racing, ndr) sta lavorando per questo e vedremo se sarà possibile“.