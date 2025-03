Trionfo italiano a Indian Wells: Errani e Vavassori conquistano il doppio misto

SportFair

Sara Errani e Andrea Vavassori continuano a stupire nel doppio misto, aggiudicandosi il torneo a inviti del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo il successo agli US Open, gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta la loro affinità in campo, superando in finale la coppia formata dalla statunitense Bethanie Mattek-Sands e dal croato Mate Pavic.

La finale è stata un vero e proprio spettacolo, con Errani e Vavassori che hanno dovuto lottare per rimontare un set di svantaggio e un match tie-break che sembrava compromesso. La loro tenacia e la loro intesa hanno fatto la differenza, portandoli alla vittoria con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-8.

Il cammino verso la finale è stato altrettanto impressionante, con vittorie convincenti contro Marcelo Arevalo e Timea Babos nei quarti di finale e contro Desirae Krawczyk e Neal Skupski in semifinale.

L’entusiasmo per questa vittoria ha spinto Andrea Vavassori a lanciare una proposta ambiziosa: la creazione di un circuito dedicato al doppio misto, con un ranking separato. “Oggi è stata la dimostrazione che il doppio misto può funzionare alla grande, ci siamo divertiti sia noi che il pubblico“, ha dichiarato Vavassori a Sky Sport. “Proporrò un circuito di doppio misto, con un ranking a parte. Così la gente potrebbe seguire le coppie. Il tennis è uno dei pochi sport in cui gli uomini e le donne possono giocare insieme, è una bella cosa“.

Anche Sara Errani ha espresso la sua gioia per la vittoria e per l’atmosfera del torneo: “È stato pazzesco, lo stadio era pieno e l’atmosfera era bellissima. È stata una bella partita, molto lottata. Sono felicissima. Queste partite aiutano a crescere, prendere fiducia e migliorare. Mi piace tantissimo stare con Jasmine e Andrea: loro sono libri di tennis da scoprire“.