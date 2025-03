Indian Wells, Berrettini si ferma ancora contro Tsitsipas ora nel mirino c’è Miami

SportFair

Matteo Berrettini esce di scena al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, sconfitto in due set (6-3, 6-3) dal greco Stefanos Tsitsipas. Una replica del match di Dubai di due settimane fa, con il tennista romano che non è riuscito a trovare le contromisure al gioco solido e aggressivo del suo avversario.

La partita è stata caratterizzata da un Berrettini falloso, con 16 errori non forzati in poco più di un’ora di gioco, e da un Tsitsipas in grande spolvero, reduce dalla vittoria nel torneo di Dubai. Il greco ha dominato il match, concedendo zero palle break e sfruttando le occasioni per strappare il servizio all’italiano.

Nel primo set, Tsitsipas ha ottenuto un break decisivo, mentre nel secondo ha allungato con due break, chiudendo la partita in modo convincente.

La sconfitta di Berrettini evidenzia la difficoltà nel contrastare il gioco di Tsitsipas, un tennista che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un periodo complicato. Il greco, con questa vittoria, conferma il suo ritorno nella top ten mondiale e si candida a un ruolo da protagonista nei prossimi tornei.

Per Berrettini, invece, la sconfitta rappresenta un’occasione per analizzare gli errori commessi e per prepararsi al meglio per il prossimo Masters 1000 di Miami, in programma dal 16 marzo.