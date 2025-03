Indian Wells, Berrettini e Musetti volano al terzo turno

SportFair

Matteo Berrettini ha raggiunto il terzo turno del BNP Paribas Open di Indian Wells, superando l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-2, 7-6 (2). Il tennista romano ha mostrato una solida prestazione, dominando il primo set e mantenendo la calma nel tie-break del secondo set.

Berrettini, attualmente numero 29 del mondo, ha dimostrato di essere in ottima forma, sfruttando al meglio le sue opportunità e mettendo in mostra un gioco aggressivo e preciso. La vittoria contro O’Connell segna un importante passo avanti per il tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare il greco Stefanos Tsitsipas nel prossimo turno.

Lorenzo Musetti ha invece superato il russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2. Il tennista carrarese, attualmente numero 16 del mondo, ha mostrato grande determinazione e nonostante i problemi fisici che lo hanno afflitto nelle ultime settimane.

Musetti ha iniziato il match con grande intensità, strappando il servizio a Safiullin nel secondo gioco del primo set. Nonostante qualche difficoltà nel secondo set, dove ha ceduto il servizio nel dodicesimo gioco, il giovane italiano è riuscito a mantenere la concentrazione e a dominare il terzo set, chiudendo la partita con un convincente 6-2.

Il prossimo avversario sarà il francese Arthur Fils, che ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo.