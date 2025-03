Il mondo della Formula 1 in lutto: è morto Eddie Jordan

SportFair

La Formula 1 è in lutto per la scomparsa di Eddie Jordan, leggendario fondatore dell’omonima scuderia. Jordan, 77 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro alla prostata, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del motorsport.

La sua scuderia, attiva dal 1991 al 2005, ha lanciato talenti come Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Eddie Irvine e Giancarlo Fisichella. La Jordan ha conquistato 4 vittorie in 250 Gran Premi, con il terzo posto nel campionato costruttori del 1999 come miglior risultato.

Dopo la sua uscita di scena, la Jordan è stata rilevata dalla Midland, poi diventata Spyker e infine Force India, da cui è nata l’attuale Aston Martin.

L’annuncio della sua morte è stato dato dalla famiglia: “Eddie è mancato serenamente con la famiglia al suo fianco a Città del Capo nelle prime ore del 20 marzo 2025 all’età di 76 anni, dopo aver lottato contro una forma aggressiva di cancro alla prostata negli ultimi 12 mesi”.