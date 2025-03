Hamilton conquista la pole position nella sprint di Shanghai

SportFair

Lewis Hamilton ha infiammato il circuito di Shanghai, conquistando una sensazionale pole position nelle Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina. Il sette volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta la sua classe cristallina, stampando un tempo da record (1:30.849).

Batte Verstappen per un soffio e lascia dietro persino le favoritissime McLaren della vigilia. Terzo tempo per Piastri, che partirà in seconda fila nella Sprint Race accanto all’altra Ferrari di Leclerc, addirittura solo sesto il vincitore del GP Australia che rientra ai box senza terminare l’ultimo tentativo.