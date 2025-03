GP Cina, Hamilton trionfa nella Sprint: prima vittoria in Ferrari

SportFair

Lewis Hamilton si prende la pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Cina 2025. Con la Ferrari SF-25, il sette volte campione del mondo ha messo in mostra tutta la sua esperienza e il suo talento.

Hamilton ha fermato il cronometro a 1:30.849, precedendo per una frazione di secondo Max Verstappen, il rivale per eccellenza su Red Bull. Il britannico ha dichiarato che la monoposto Ferrari si è dimostrata impeccabile, segnale di un lavoro di squadra straordinario che potrebbe tradursi in successi importanti.

Dietro Hamilton, spiccano Oscar Piastri su McLaren e Charles Leclerc, compagno di squadra del britannico. Con George Russell e Lando Norris tra i primi dieci, la Sprint Race promette un ritmo mozzafiato.

La Sprint Race di sabato sarà il banco di prova per valutare le condizioni delle monoposto in vista della gara principale di domenica.